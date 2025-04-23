Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Лапихруща

До Тлумацької громади у середу, 23 квітня, привезуть тіло полглого бійця – Петра Лапихруща.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Петра Пісака
“Просимо усіх жителів міста Тлумач гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж нашого міста”, – йдеться у дописі.
Орієнтовний час прибуття траурного кортежу о 10:45 годині (Центр міста, краще прийти заздалегідь).
Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в село Тарасівка, Тлумацької міської територіальної громади.