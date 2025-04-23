Сьогодні на Івано-Франківщині прощатимуться із полеглим героєм романом Гудимою

На війні загинув житель села Милування Тисменицької міської територіальної громади Роман Гудима. У зв’язку із цими трагічними подіями, у Тисменицькій громаді оголосили триденну жалобу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ РОМАНОМ ГУДИМОЮ

У вівторок, 22 квітня, скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа ГУДИМИ прибув у рідне село Милування.

Того ж дня, за загиблим героєм було відслужено панахиду

Чин похорону у середу, 23 квітня, об 11:00 годині

Вічна пам’ять і слава захисникові України!