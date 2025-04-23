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У Франківську відзначили спортсменів, які здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з тхеквондо
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відзначили спортсменів, які здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з тхеквондо

Автор: Олег Мамчур
23/04/2025 18:22
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В Івано-Франківську на виконкомі відзначили спортсменів, які здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з тхеквондо.

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Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

  • Дмитро Курій — чемпіон Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юнацьких олімпійських вагових категорій;
  • Іван Брикін — бронзовий призер чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юнацьких олімпійських вагових категорій;
  • Роман Годима — бронзовий призер чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юнацьких олімпійських вагових категорій.

“Так тримати! Вперед до нових перемог”, — зазначив посадовець.