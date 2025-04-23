У Франківську відзначили спортсменів, які здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з тхеквондо

В Івано-Франківську на виконкомі відзначили спортсменів, які здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з тхеквондо.
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Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
- Дмитро Курій — чемпіон Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юнацьких олімпійських вагових категорій;
- Іван Брикін — бронзовий призер чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юнацьких олімпійських вагових категорій;
- Роман Годима — бронзовий призер чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юнацьких олімпійських вагових категорій.
“Так тримати! Вперед до нових перемог”, — зазначив посадовець.