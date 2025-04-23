У франківській лікарні перед Великоднем вилікували 98-річну пацієнтку

98-річна Йосипа Томашівна святкувала Великдень вже вдома, у колі сім’ї, хоч ще декілька днів напередодні стан жінки був критичний.

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До ЦМКЛ пацієнтка потрапила із симптомами брадикардії (уповільнення серцевого ритму). У відділенні інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії їй встановили кардіостимулятор (штучний водій ритму серця ШВРС), інформують на сторінці лікарні.

«Тиск у мами був дуже низький, тому викликали швидку. Медики сказали, що або везти в лікарню, або залишати вже вдома. Ми вирішили зробити все заради того, щоб спасти її життя і, попри ризики та страх, згодом наважились на операцію», – говорить донька пацієнтки.

«Спершу пацієнтці ургентно було імплантовано тимчасовий ШВРС, через 2 доби самостійний ритм не відновлювався, тому їй імплантували постійний двокамерний ШВРС. Після цього її стан значно покращився», – пригадує інтервенційний кардіолог Уляна Келеман

Штучний водій ритму серця ШВРС( кардіостимулятор) – це медичний пристрій який імплантується під шкіру для нормалізації серцевого ритму при порушеннях провідності та ритму серця.

98-річна пацієнтка відновилася і на 3 добу після імплантації кардіостимулятора була виписана додому готуватись до Великодніх свят.

Сьогодні Йосипа Томашівна поруч зі своєю дочкою та в гарному настрої, з добрим почуттям гумору. Каже, що за все життя тільки двічі була в лікарні. Десь з 70 років почало боліти серце, стенокардія та був підвищений артеріальний тиск.