Біля Галицького замку виявили нові цінні археологічні знахідки

Автор: Олег Мамчур
Старовинний замок на пагорбі під хмарним небом
Під час досліджень В’їзної вежі Галицького замку археологічним загоном Національний заповідник «Давній Галич» виявлено цікаві знахідки, що свідчать про високий рівень матеріальної культури мешканців давнього Галича.

Про це повідомили на сторінці НЗ “Давній Галич”.

Серед знахідок:

  • фрагменти кахлів від п’єців, вкритих поливою біло-синього, світло-зеленого та темно-зеленого кольорів із вишуканим рослинним орнаментом;
  • частини керамічного посуду, оздобленого світло-зеленою, зеленою та коричневою поливою.

“Ці елементи оздоблення печей та посуду не лише доповнюють наше уявлення про побут галицької знаті, але й засвідчують розвиток місцевих ремісничих традицій. Минуле говорить з нами через кераміку — ми уважно слухаємо. Слідкуйте за нашими новинами, адже попереду ще багато відкриттів!”, – йдеться в повідомленні.

