Сьогодні Верхнянська громада зустріне полеглого Володимира Сеньковського

Автор: Олег Мамчур
У п’ятницю, 24 жовтня, Верхнянська громада на Івано-Франківщині зустрічатиме загиблого захисника Володимира Сеньковського, який віддав життя за Україну.

Як повідомили у Верхнянській громаді, о 14:00 траурний кортеж, що буде супроводжувати загиблого Героя, вирушить з Калуської ЦРЛ і рухатиметься за маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул.Бандери;
  • вул.Грушевського;
  • вул.Винниченка;
  • проспект Лесі Українки;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • с. Верхня
  • с. Іванкова
  • с. Вилки
  • с. Станькова (до рідного дому)
  • Народний дім с. Станькова.

Парастас за полеглим Героєм розпочнеться о 18:00 у Народному домі села Станькова.

Про час похорону повідомлять згодом.

