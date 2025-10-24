Сьогодні Верхнянська громада зустріне полеглого Володимира Сеньковського

У п’ятницю, 24 жовтня, Верхнянська громада на Івано-Франківщині зустрічатиме загиблого захисника Володимира Сеньковського, який віддав життя за Україну.

Як повідомили у Верхнянській громаді, о 14:00 траурний кортеж, що буде супроводжувати загиблого Героя, вирушить з Калуської ЦРЛ і рухатиметься за маршрутом:

вул. Івано-Франківська;

вул.Бандери;

вул.Грушевського;

вул.Винниченка;

проспект Лесі Українки;

вул. Богдана Хмельницького;

с. Верхня

с. Іванкова

с. Вилки

с. Станькова (до рідного дому)

Народний дім с. Станькова.

Парастас за полеглим Героєм розпочнеться о 18:00 у Народному домі села Станькова.

Про час похорону повідомлять згодом.