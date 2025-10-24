Сьогодні Верхнянська громада зустріне полеглого Володимира Сеньковського

У п’ятницю, 24 жовтня, Верхнянська громада на Івано-Франківщині зустрічатиме загиблого захисника Володимира Сеньковського, який віддав життя за Україну.
Як повідомили у Верхнянській громаді, о 14:00 траурний кортеж, що буде супроводжувати загиблого Героя, вирушить з Калуської ЦРЛ і рухатиметься за маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул.Бандери;
- вул.Грушевського;
- вул.Винниченка;
- проспект Лесі Українки;
- вул. Богдана Хмельницького;
- с. Верхня
- с. Іванкова
- с. Вилки
- с. Станькова (до рідного дому)
- Народний дім с. Станькова.
Парастас за полеглим Героєм розпочнеться о 18:00 у Народному домі села Станькова.
Про час похорону повідомлять згодом.