Біля узбережжя Франції виплив російський підводний човен

Біля узбережжя Франції у водах, що належать морському простору НАТО, французький фрегат помітив російський підводний човен, який сплив на поверхню, повідомило Морське командування Альянсу (MARCOM) у Х.

«Фрегат ВМС Франції веде моніторинг морських підходів Альянсу, відстежуючи російський підводний човен на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО продовжує підтримувати постійну готовність та морську обізнаність по всьому Атлантичному океану для захисту союзників», – йдеться у повідомленні.

За даними Escenario Mundal, йдеться про підводний човен B-261 «Новоросійськ», що входить до Чорноморського флоту росії.

Як зазначає видання, «Новоросійськ», побудований на Адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі та введений у стрій у 2014 році, належить до серії Проєкту 636.3 Improved Kilo II – однієї з найтихіших платформ російського флоту. З водотоннажністю 3100 тонн і довжиною 74 метри, він може діяти у морі до 45 днів та занурюватися на глибину до 300 метрів.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Човен оснащений шістьма торпедними апаратами калібру 533 мм, здатними запускати торпеди, міни або крилаті ракети «Калібр», які використовувалися росією під час операцій у Сирії та Україні.

Військові джерела зазначають, що перебування підводного човна на поверхні може свідчити про технічну несправність.