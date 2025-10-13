ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті погіршаться погодні умови

Автор: Уляна Роднюк
Зелений лист з кристалами інею
По області та місту вночі та вранці 14 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0 -5.

(І рівень небезпечності, жовтий).

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області закликає водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах.

