На Прикарпатті погіршаться погодні умови

По області та місту вночі та вранці 14 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0 -5.
(І рівень небезпечності, жовтий).
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області закликає водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах.
Микола Хамарник під час «тихого полювання» знайшов гігантські білі гриби.
Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна виходить заміж. Пише ТСН. Про це повідомляються джерела ТСН.ua. Зазначається, що молодший на чотири роки бойфренд –…
Франківські футболісти приймали гостей з Одеси
Дорожники Івано-Франківщини адаптують роботу до погодних умов і продовжують ремонтні заходи.
Понад 1,6 тисячі фопів відкрили іноземці в Україні за 9 місяців 2025 року за даними Єдиного державного реєстру.
Володимир Остапчук зробив дружині подарунок та придбав їй новий телефон. Катерина Полтавська стала власницею iPhone 17 Pro Max. Вартість такого…