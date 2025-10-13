На Прикарпатті розшукують неповнолітню мешканку Тлумацької ТГ

Відділ ювенальної превенції розшукує 15-ти річну дівчину, яка 11 жовтня близько 18:00 год. пішла з дому та по даний час місцеперебування її невідоме, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.
Зникла – Деркевич Вікторія Олегівна, 2010 р.н., мешканка с. Нижнів, Тлумацькоі ТГ, Івано-Франківського району
Прикмети розшукуваної: зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, довге волосся, чорного кольору.
У Одягнена: чорна куртка, сині джинси та кросівки чорного кольору.
Правоохоронці звертаються до громадян, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої Вікторії Деркевич або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87.