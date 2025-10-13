Дружина Остапчука похизувалась розкішним подарунком від чоловіка

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука похизувалась розкішним подарунком від чоловіка. Пише ТСН.

“Вимкнувся телефон і більше не увімкнувся. Вдруге за три тижні… Я вирішила, що купити новий буде вигідніше, ніж знову ремонтувати старий. Чоловік сперечався. Але ж це не в нього було перше місце на області з математики у 8 класі”, – пожартувала блогерка.