Бойових медиків 10 ГШБр “Едельвейс” відзначили високими нагородами

З нагоди Дня бойового медика військовий оркестр “Едельвейсів” провів святкові концерти для медиків бригади. Вони відбулись в Коломиї і в зоні бойових дій.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Також відзначено медичних працівників за тяжку працю, за мужність, за врятовані життя.