Бойових медиків 10 ГШБр “Едельвейс” відзначили високими нагородами

З нагоди Дня бойового медика військовий оркестр “Едельвейсів” провів святкові концерти для медиків бригади. Вони відбулись в Коломиї і в зоні бойових дій.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмова Бригада
Також відзначено медичних працівників за тяжку працю, за мужність, за врятовані життя.
“Щиро вдячні вам, бойові медики!
Ваша витримка, самопожертва і турбота — це надія для кожного воїна на передовій.
Ви приходите туди, де найважче, і робите неможливе — рятуєте життя під вогнем.
Нехай Бог береже вас так, як ви бережете інших.
Ви — сильні духом люди, на яких тримається життя.
Вітаємо всіх медиків! Нехай сили не зраджують, а доля береже кожного з вас!” – йдеться у дописі.