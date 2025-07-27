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Військові з банером гірсько-штурмової бригади.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Бойових медиків 10 ГШБр “Едельвейс” відзначили високими нагородами

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 22:37
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З нагоди Дня бойового медика військовий оркестр “Едельвейсів” провів святкові концерти для медиків бригади. Вони відбулись в Коломиї і в зоні бойових дій.

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Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Також відзначено медичних працівників за тяжку працю, за мужність, за врятовані життя.

“Щиро вдячні вам, бойові медики!

Ваша витримка, самопожертва і турбота — це надія для кожного воїна на передовій.

Ви приходите туди, де найважче, і робите неможливе — рятуєте життя під вогнем.

Нехай Бог береже вас так, як ви бережете інших.

Ви — сильні духом люди, на яких тримається життя.

Вітаємо всіх медиків! Нехай сили не зраджують, а доля береже кожного з вас!” – йдеться у дописі.

Військові у формі стоять в ряд усміхнені
Військовий оркестр грає на музичних інструментах.
Військові у формі стоять в ряд
Українські військові в строю з прапором на формі.
Український військовий отримує нагороду за службу.
Тактичний жилет з медичним знаком та шоломом
Військові рукостискання, нагородження в приміщенні.