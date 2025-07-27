На Прикарпатті попрощаються із загиблим на війні Героєм Мельниковичем Віктором

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Завтра, 28 липня 2025 року, відбудеться чин похорону загиблого Героя, захисника України.

Початок церемонії — о 12годині 30 хвилин у рідному селі воїна Козаківка.

“Просимо всіх небайдужих віддати останню шану воїну, який віддав життя за нашу свободу і мирне небо над Україною”, – йдеться у дописі.