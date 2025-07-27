Законопроєкт про незалежність НАБУ і САП має бути ухвалений невідкладно: Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський 27 липня провів телефонні перемовини з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови сторони обговорили євроінтеграцію України, посилення санкцій проти Росії та ситуацію з роботою антикорупційних органів у нашій державі.

Зеленський запевнив фон дер Ляєн, що вже наступного тижня парламент ухвалить законопроєкт, що гарантуватиме незалежність та ефективність НАБУ і САП, а також відзвітував про перебіг реформ в нашій державі. Подробиці розмови президент оприлюднив у своєму Telegram-каналі, пише OBOZ.UA

Що відомо

Ключовими темами розмови Зеленського та фон дер Ляєн стали європейська інтеграція України, подальше посилення санкцій проти Росії та робота антикорупційної інфраструктури в нашій державі. Останнє питання набуло особливої ваги після ухвалення парламентом скандального законопроєкту 12414, який, за твердженням експертів, позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Зеленський запевнив фон дер Ляєн, що найближчим часом ситуацію буде виправлено.

“Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня“, – йдеться у повідомленні президента.

Окрім того, за його словами, президентка Єврокомісії дізналася про те, як Україна втілює в життя реформи, необхідні для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

“Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів”, – розповів глава держави.

Також президент подякував співрозмовниці за ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту. Зеленський наголосив, що Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій і що усі 18 пакетів чинні в Україні.

“Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно“, – резюмував глава держави.

Що передувало

Після ухвалення у ВРУ скандальних змін до законодавства, якими депутати фактично позбавили незалежності НАБУ і САП і який Зеленський підписав у той же день, у Європі відреагували занепокоєнням, відкладенням рішення про відкриття першого кластеру про вступ України до ЄС (до чого Брюссель був же готовий). До того ж, окрім загрози євроінтеграції, рішення нардепів поставило під загрозу також фінансову допомогу нашій державі.

Згодом стало відомо, що ЄС урізав транш фінансової допомоги, причиною стало те, що Україна провалила умови Євросоюзу для її отримання: не виконала три індикатори та пізно подала запит