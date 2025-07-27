Завтра на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж з полеглим воїном Турянським Богданом

На Тлумаччину завтра, 28 липня, привезуть тіло військовослужбовця – Богдана Турянського.
Пише Правда.іф з посиланнням на Тлумацьку міську раду.
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“Просимо всіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.
Орієнтовний час прибуття кортежу:
– місто Тлумач – 10година 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).
-село Озеряни – 11година 15 хвинин.
-село Олеша Олешанської сільської територіальної громади до рідної домівки полеглого захисника – 11година 30 хвилин.