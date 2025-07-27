Відомо, де на Івано-Франківщині працюватимуть медичні бригади Червоного Хреста

На Прикарпатті тривають “Дні здоровʼя”. Упродовж наступного тижня команди лікарів працюватимуть у різних куточках Прикарпаття.
Про це пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
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Медичні бригади Товариства Червоного Хреста прийматимуть у таких населених пунктах:
- 28.07 – Слобідка, Шепіт, Троїця;
- 29.07 — Калуш (вул. Грушевського, 13А), Кути, Троїця;
- 30.07 —Бурштин (вул. Бандери, 58), Снятин (вул. Гоголя, 23), Хороцеве;
- 31.07 — Красилівка, Текуча, Снятин;
- 1.08 — Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Вербовець, Сороки.
Жителів Прикарпаття запрошують подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження.
Бережіть себе і будьте здорові!