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Відомо, де на Івано-Франківщині працюватимуть медичні бригади Червоного Хреста

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 20:54
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На Прикарпатті тривають “Дні здоровʼя”. Упродовж наступного тижня команди лікарів працюватимуть у різних куточках Прикарпаття.

Про це пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

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Медичні бригади Товариства Червоного Хреста прийматимуть у таких населених пунктах:

  • 28.07 – Слобідка, Шепіт, Троїця;
  • 29.07 — Калуш (вул. Грушевського, 13А), Кути, Троїця;
  • 30.07 —Бурштин (вул. Бандери, 58), Снятин (вул. Гоголя, 23), Хороцеве;
  • 31.07 — Красилівка, Текуча, Снятин;
  • 1.08 — Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Вербовець, Сороки.

Жителів Прикарпаття запрошують подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження.

Бережіть себе і будьте здорові!