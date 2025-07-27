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На Сумщині загинув командир розвідувального відділення з Франківщини Тарас Судол

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 20:09
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Під час виконання бойового завдання на Сумщині поліг прикарпатець, житель Долини Судол Тарас.

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Повідомляє голова Долинської громади Іван Дирів, передає Правда.іф.

Тарас Судол народився 28 червня 1986 року в Долині. Він мав звання молодшого сержанта, служив командиром розвідувального відділення.

“Тарас був не лише командиром розвідувального відділення, а й справжнім лідером, другом та братом для своїх побратимів. Його відданість справі, невтомна праця і щира любов до Батьківщини вражали”, — написав мер.

Військовий прийняв свій останній бій поблизу села Садки Сумської області.