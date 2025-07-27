На Сумщині загинув командир розвідувального відділення з Франківщини Тарас Судол

Під час виконання бойового завдання на Сумщині поліг прикарпатець, житель Долини Судол Тарас.

Повідомляє голова Долинської громади Іван Дирів, передає Правда.іф.

Тарас Судол народився 28 червня 1986 року в Долині. Він мав звання молодшого сержанта, служив командиром розвідувального відділення.

“Тарас був не лише командиром розвідувального відділення, а й справжнім лідером, другом та братом для своїх побратимів. Його відданість справі, невтомна праця і щира любов до Батьківщини вражали”, — написав мер.

Військовий прийняв свій останній бій поблизу села Садки Сумської області.