На Івано-Франківщині тривають жнива: скільки зібрали

За оперативними даними, станом на 24 липня 2025 року зернові та зернобобові культури зібрано з площі 14,7 тис. га тис. га, намолочено 83,7 тис. тонн збіжжя, врожайність склала 56,9 центнери з 1 гектара.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

В тому числі:

-озиму пшеницю обмолочено на 300 га, намолочено 1300 тонн зерна,

-озимий ячмінь – 14,3 тис. га, намолочено 82,2 тис. тонн,

-горох – 100 га, намолочено 200 тонн.

Крім збирання зернових і зернобобових культур аграрії Івано-Франківщини приступили до обмолоту технічних, а саме озимого ріпаку. Його на даний час зібрано з площі 2,5 тис. га, намолочено 6,5 тис. тонн, врожайність склала 26 центнерів з одного гектара.

Жнива на Прикарпатті проходять стабільно, хоч прохолодна весна призвела до пізнішого старту, але тепле літо сприяло швидкому дозріванню озимих культур.