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На Івано-Франківщину повертається “на щиті” захисник Слюзар Роман

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 18:49
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28 липня Калуська громада зустрічатиме Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.

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Повідомляє Калуська міська рада, предає Правда.іф.

“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.

Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.

Завтра, 28 липня, о 15 годині — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

-вул. Івано-Франківська;

-вул. Бандери;

-вул. Грушевського;

-вул. Гірника;

-вул. Писарська, 43;

-вул.Козоріза;

-вул. Грушевського;

-вул. Винниченка;

-пр. Лесі Українки;

-б-р Незалежності;

-вул. Європейська;

-ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 15 годинв 45 хвилин.

Чин похорону розпочнеться 29 липня об 11 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.