На Івано-Франківщину повертається “на щиті” захисник Слюзар Роман

28 липня Калуська громада зустрічатиме Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.

Повідомляє Калуська міська рада, предає Правда.іф.

“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.

Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.