Будівництво, промисловість, агросектор: куди інвестують на Прикарпатті

У 2024 році підприємства та організації Івано-Франківщини освоїли понад 16 мільярдів 773 мільйони гривень капітальних інвестицій. Це на понад чотири мільярди 700 мільйонів гривень більше, ніж у 2023 році.

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За обсягом вкладених інвестицій область посіла одинадцяте місце серед регіонів України, повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, пише Правда.

Як зазначають, майже 98 відсотків усіх інвестицій спрямували в матеріальні активи.

Найбільше коштів витратили на придбання машин, обладнання та інвентарю, будівництво нежитлових будівель, інженерних споруд і транспортних засобів. Частка нематеріальних активів у загальній структурі склала 2,1 відсотка.

На будівництво житла в області спрямували понад два мільярди 58 мільйонів гривень — це 12,3 відсотка від загального обсягу інвестицій. За цим показником Івано-Франківщина посіла шосте місце серед регіонів держави.

Найбільше інвестицій — 44,8 відсотка від загального обсягу — надійшло у розвиток промислових підприємств. З них понад третину спрямували в переробну промисловість.

Найбільші вкладення у межах цієї галузі отримали підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, неметалевої мінеральної продукції, хімічних речовин і хімічної продукції, а також харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

У сферу будівельної діяльності надійшло 14,8 відсотка інвестицій, ще 12,3 відсотка — у сільське, лісове та рибне господарство. Підприємства, що займаються операціями з нерухомим майном, освоїли 10,5 відсотка капіталовкладень.

У державне управління, оборону та соціальне страхування спрямували 6,3 відсотка загального обсягу інвестицій.