У Солотвинській лікарні відкриють відділення стаціонарної реабілітації



У КНП “Солотвинська лікарня” планують відкрити відділення стаціонарної реабілітації на 20 ліжок.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”

В закладі завершено ремонт фізіотерапевтичних кабінетів, а також закупили реабілітаційне обладнання за підтримки міжнародних партнерів. Триває підбір фахівців. У планах облаштувати відділення стаціонарної реабілітації на 20 ліжок.

“Першочергово у закладі потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту палат реабілітаційного відділення для покращення умов перебування пацієнтів. Відтак разом із благодійниками докладатимемо зусиль, щоб стаціонарна реабілітація у Солотвинській лікарні запрацювала”, – йдеться у дописі.

Медичний заклад обслуговує понад 26 тисяч жителів Солотвинської громади. У структурі лікарні функціонують хірургічне, терапевтичне, педіатричне та паліативне відділення, а також поліклініка, амбулаторії, ФАПи, пункти здоров’я.