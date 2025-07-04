Поліція розшукує двох малолітніх жителів Івано-Франківська

Відділ ювенальної превенції розшукує двох 6-річних хлопців, Балабуху Максима та Гоголя Дем’яна, які 4 липня близько 17:30 пішли гуляти та по даний час місце перебування їх невідоме.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Зниклий – Балабуха Максим Вадимович, 2019 року народження, мешканець Івано-Франківська.

Прикмети: зріст 122 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве.

Одягнутий: темні шорти та в футболку помаранчевого кольору.

Зниклий – Гоголь Дем’ян Віталійович, 2019 року народження, мешканець Івано-Франківська.

Прикмети: зріст близько 120 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору.

Одягнений: темні шорти та в футболку синього кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітніх або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23; 0674971787, 0673362775, 0963277024.