У Ворохті ремонтують міст до вузькоколійного віадука

Сьогодні селищний голова Олег Дзем’юк разом із начальницею відділу туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Мариною Андрухович відвідали локацію поблизу відомої архітектурної пам’ятки — вузькоколійного моста-віадука «Каретний».

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Пише Правда.іф з посиланням на Ворохтянську селищну раду.

З понеділка тут тривають ремонтні роботи моста через струмок, який веде до віадука. Представники громади оглянули стан виконання та поспілкувалися з працівниками, які виконують монтажні роботи.

Ремонт проводиться в межах реалізації проєкту «Аеротерапія у Ворохті: шлях до здоров’я та спокою», що впроваджується за підтримки мікрогрантової програми «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» та зі співфінансуванням із місцевого бюджету.

У рамках проєкту передбачено:

-встановлення нової металевої конструкції моста;

– облаштування зони відпочинку з лавочками та інформаційними стендами.

Завершення робіт планується орієнтовно до 12 липня.

Жителів і гостей Ворохти просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням ремонту.

Актуальну інформацію про хід робіт і зміни публікуватимемо на сторінках селищної ради у соцмережах.

Ініціатива реалізовується завдяки співпраці з Карпатським національним природним парком. Кошти виділені проєктом «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», що фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України є бенефіціаром проєкту.