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На Франківщині через пожежу сухостою загорілася оселя та господарська будівля
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині через пожежу сухостою загорілася оселя та господарська будівля

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 20:27
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3 липня 2025 року у Надвірнянському районі через пожежу сухої трави загорілася оселя та господарська будівля. Загальна площа поширення вогню — 150 квадратних метрів.

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Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

За добу надзвичайники загасили 13 пожеж в екосистемах Івано-Франківщини. Окрім того, під час рейдів рятувальники склали один адміністративний протокол.

“Для запобігання виникнення масштабних пожеж надзвичайники обстежують території з допомогою БпЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян”, — йдеться у дописі.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

  • неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
  • руйнування родючого шару ґрунту;
  • загибель тварин.