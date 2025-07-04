На Франківщині через пожежу сухостою загорілася оселя та господарська будівля

3 липня 2025 року у Надвірнянському районі через пожежу сухої трави загорілася оселя та господарська будівля. Загальна площа поширення вогню — 150 квадратних метрів.

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Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

За добу надзвичайники загасили 13 пожеж в екосистемах Івано-Франківщини. Окрім того, під час рейдів рятувальники склали один адміністративний протокол.

“Для запобігання виникнення масштабних пожеж надзвичайники обстежують території з допомогою БпЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян”, — йдеться у дописі.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах: