На Франківщині через пожежу сухостою загорілася оселя та господарська будівля

3 липня 2025 року у Надвірнянському районі через пожежу сухої трави загорілася оселя та господарська будівля. Загальна площа поширення вогню — 150 квадратних метрів.
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Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
За добу надзвичайники загасили 13 пожеж в екосистемах Івано-Франківщини. Окрім того, під час рейдів рятувальники склали один адміністративний протокол.
“Для запобігання виникнення масштабних пожеж надзвичайники обстежують території з допомогою БпЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян”, — йдеться у дописі.
Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:
- неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
- руйнування родючого шару ґрунту;
- загибель тварин.