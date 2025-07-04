Президент посмертно нагородив прикарпатського сержанта Олександра Гошилика орденом “За мужність”

Сержант Олександр Гошилик з Долинщини посмертно отримав державну нагороду – орден “За мужність” II ступеня за указом Президента України Володимира Зеленського.

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Про це пише Правда.іф з посиланням нс Галку.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України військовослужбовців, які виявили особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни.

Серед нагороджених – сержант Олександр Гошилик з Прикарпаття, який отримав орден “За мужність” II ступеня за самовіддане виконання військового обов’язку під час бойових дій.