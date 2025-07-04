На Івано-Франківщині знову можна оформити паспортні документи

Після дводенної технічної перерви, пов’язаної з необхідністю проведення налаштування телекомунікаційної мережі і системи цифрового зв’язку, відсьогодні усі територіальні підрозділи Західного міжрегіонального управління ДМС відновили діяльність з оформлення та видачі відвідувачам паспортних документів.

У звичайному режимі відновили надання адміністративних послуг у сфері міграційної служби фронт-офіси Паспортного сервісу ДП «Документ», а також центри надання адміністративних послуг на території Львівщини та Івано-Франківщини.

На жаль, через причини технологічного характеру наразі є недоступними можливості електронного сервісу https://dmsu.gov.ua/services/online.html для реєстрації в електронну чергу у територіальних підрозділах ЗМУ ДМС.