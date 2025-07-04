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На Івано-Франківщині знову можна оформити паспортні документи

Автор: Оксана Марушкевич
04/07/2025 19:55
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Після дводенної технічної перерви, пов’язаної з необхідністю проведення налаштування телекомунікаційної мережі і системи цифрового зв’язку, відсьогодні усі територіальні підрозділи Західного міжрегіонального управління ДМС відновили діяльність з оформлення та видачі відвідувачам паспортних документів.

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У звичайному режимі відновили надання адміністративних послуг у сфері міграційної служби фронт-офіси Паспортного сервісу ДП «Документ», а також центри надання адміністративних послуг на території Львівщини та Івано-Франківщини.
На жаль, через причини технологічного характеру наразі є недоступними можливості електронного сервісу https://dmsu.gov.ua/services/online.html для реєстрації в електронну чергу у територіальних підрозділах ЗМУ ДМС.

“Наші фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше запустити роботу сервісу, а тим часом послуги з оформлення паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон надаються відвідувачам почергово”, – повідомляють в міграційній службі.