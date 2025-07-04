Прикарпатців запрошують на велопрощу до Старуні

Вже цієї суботи, 5 липня, відбудеться велопроща з Івано-Франківська до Відпустового центру блаж. свщмч. Симеона Лукача, що у с. Старуня. Її організовує Молодіжна комісія Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

“Друзі! Запрошуємо вас долучитися до незабутньої подорожі віри, єдності та радості — велопрощі до Старуні! Цей день обіцяє бути наповненим молитвою, спілкуванням, враженнями та Божою благодаттю”, — зазначають організатори на фейсбук-сторінці.

Програма прощі:

09:00 — Молебень в Архікатедральному соборі м. Івано-Франківськ, початок прощі, виїзд до Старуні;

12:00 — Прибуття, обід і відпочинок;

15:00 — Конференції та/або Chill-тайм;

15:30 — Презентація книжки «Гора обіцянок» Адама Шустака ОР

17:00 — Божественна Літургія

18:00 — Вечеря-барбекю

19:00 — Вечір прослави

20:00 — Повернення додому

Реєстрація та детальна інформація за цим посиланням.

«Життя — це рух, а жити — означає рухатися! Але буває, що непередбачуване змушує нас зупинитися… Боятися. Розчаровуватися. А Христос знову і знову каже: “Вставай і йди. Вставай і рухайся. Спробуй ще раз”», — йдеться у дописі.

Якщо у вас немає велосипеда, можна приїхати власним транспортом (автомобілем або автобусом) чи взяти велосипед в оренду.

Деталі за номером телефону: +38 (068) 703 64 86, о. Тарас Дзяйло — голова Молодіжної комісії.