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"Мені мармурів не треба": як Оксана Сусяк з Верховини оздоблює оселю річковим камінням, керамікою і розбитим посудом
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Мені мармурів не треба”: як Оксана Сусяк з Верховини оздоблює оселю річковим камінням, керамікою і розбитим посудом

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 18:51
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Жителька Верховини, що на Івано-Франківщині, Оксана Сусяк прикрасила власні дві садиби мозаїкою з річкового каменю Чорного Черемошу, а ще — морськими мушлями, шматками розбитої кераміки та старих речей.

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Займається такою творчістю жінка з 2002 року. Спочатку місцеві дивувалися з її заняття, а зараз вона проводить майстер-класи з ресайклінгу.

Як жінка прикрасила власну оселю, подвір’я та мамин надгробок річковим камінням та іншими матеріалами — у репортажі Суспільного.