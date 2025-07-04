“Мені мармурів не треба”: як Оксана Сусяк з Верховини оздоблює оселю річковим камінням, керамікою і розбитим посудом

Жителька Верховини, що на Івано-Франківщині, Оксана Сусяк прикрасила власні дві садиби мозаїкою з річкового каменю Чорного Черемошу, а ще — морськими мушлями, шматками розбитої кераміки та старих речей.

Займається такою творчістю жінка з 2002 року. Спочатку місцеві дивувалися з її заняття, а зараз вона проводить майстер-класи з ресайклінгу.

Як жінка прикрасила власну оселю, подвір’я та мамин надгробок річковим камінням та іншими матеріалами — у репортажі Суспільного.