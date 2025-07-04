Ветеран дивізії “Галичина” Дмитро Марусяк з Франківщини відсвяткував 100-річчя

Стрілець дивізії “Галичина” з Коломиї Дмитро Марусяк став одним з 45 мешканців Івано-Франківщини віком понад 100 років.

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Дмитро Михайлович Марусяк, стрілець Першої Української дивізії з Коломиї, 2 липня відзначив свій 100-літній ювілей. Урочистості з нагоди століття ветерана відбулися за участі його родини, друзів та представників громади, про що повідомили у Коршівській громаді, пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Місцеві органи влади офіційно привітали ювіляра з досягненням вікового рубежу.

“Від щирого серця вітаємо Вас з століттям! Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади. Ви для нас очевидець багатьох історичних подій минулого століття, носій наших традицій, глибокої життєвої мудрості та патріотизму. Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, радості, любові та Божої ласки. Нехай у Вашому житті завжди буде світло, оптимізм та віра, любов та підтримка від близьких!”, – йдеться в офіційному привітанні громади.

Статистичні дані свідчать, що на Івано-Франківщині проживають 45 людей, яким у 2025 році виповнилося 100 і більше років. Найстарший мешканець області досяг віку 104 роки, що робить його найдовговічнішою людиною регіону.

Найбільша концентрація столітніх довгожителів спостерігається в Івано-Франківському районі, де мешкають 22 такі особи. В Івано-Франківській громаді налічується 11 жителів віком понад 100 років, серед яких двоє мають по 100 років, ще двоє – по 101, четверо – по 102, двоє – по 103 роки, а найстаршому виповнилося 104 роки. У Коломийському районі живуть 11 старожилів, яким виповнилося 100 років і більше.

Довідково

Дмитро Михайлович Марусяк народився 2 липня 1925 року в селі Коршів Коломийського району. Його освіта обмежилася сімома класами загальноосвітньої школи. Під час Другої світової війни він перебував на примусових роботах у Німеччині в статусі остарбайтера.

На початку січня 1945 року Марусяк добровільно зголосився до лав дивізії “Галичина”, яка офіційно називалася Перша Українська дивізія. Він проходив службу у підрозділах зенітної артилерії та брав безпосередню участь у бойових діях на території Югославії та Австрії.

Після капітуляції Німеччини у травні 1945 року Дмитро Марусяк видав себе за остарбайтера, намагаючись уникнути репресій з боку радянської влади. Проте згодом він був мобілізований до лав Червоної армії, але у 1947 році дезертирував з військової служби.

Радянська влада заарештувала Марусяка та засудила його до покарання, яке він відбував у Томську, що знаходиться в Хабаровському краї. Після звільнення з місць позбавлення волі він повернувся в Україну, де одружився та оселився в селі Ліски, де проживає до цього часу.