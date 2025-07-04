“Опілля Чорний”: чим особливий новий квас

“Опілля Чорний” – це напій, у якому відразу впізнаєш справжній квас. Усе завдяки майстерності броварів, бездоганній якості натуральних складників та природному способу виробництва напою.

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Із чого створений “Опілля Чорний”

Основа напою – квасне сусло з житніх солоду і борошна з додаванням ячмінного солоду. Це притаманна традиційному українському квасу душа напою, яку творцям “Опілля Чорного” вдалося підкреслити якнайкраще. Яскравий багатий смак і запашний житній аромат роблять його незрівнянним. Глибокий колір темної карамелі підкреслює виняткову насиченість смаку. Назва “Чорний” говорить сама за себе. З першого ковтка відразу впізнаєш у ньому справжній натуральний квас. Зварений він на найчистішій спеціально підготованій воді, а всі його складники – природні.