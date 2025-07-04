ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківська школярка склала НМТ на 200 балів з трьох предметів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська школярка склала НМТ на 200 балів з трьох предметів

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 17:47
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Випускниця франківського ліцею імені Романа Шухевича Надія Урбась склала НМТ з української мови, математики та англійської мови на 200 балів з кожного предмета.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує Правда.іф з посиланням на ліцей.

“Це не просто успіх. Це історія про віру в себе, про довгі вечори за підручниками, про мрії, які стають реальністю. І, звичайно ж, за кожним великим досягненням стоять мудрі наставники.
Дякуємо вчителям, які вкладали в Надію не лише знання, а й тепло серця: Павелко Анжеліці Володимирівні, Романчук Оксані Ярославівні, Мудрицькій Наталії Ярославівні”, – йдеться в повідомленні.

Жінка в чорному блейзері на світлому фоні.