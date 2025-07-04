Франківська школярка склала НМТ на 200 балів з трьох предметів

Випускниця франківського ліцею імені Романа Шухевича Надія Урбась склала НМТ з української мови, математики та англійської мови на 200 балів з кожного предмета.

Про це інформує Правда.іф з посиланням на ліцей.

“Це не просто успіх. Це історія про віру в себе, про довгі вечори за підручниками, про мрії, які стають реальністю. І, звичайно ж, за кожним великим досягненням стоять мудрі наставники.

Дякуємо вчителям, які вкладали в Надію не лише знання, а й тепло серця: Павелко Анжеліці Володимирівні, Романчук Оксані Ярославівні, Мудрицькій Наталії Ярославівні”, – йдеться в повідомленні.