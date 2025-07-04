На війні загинули 19 пластунів з Івано-Франківщини

За незалежність України загинуло 19 вихованців організації “Пласт” з Івано-Франківщини.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив голова Івано-Франківської округи «Пласт» Степан Ткачівський, пишуть Версії.

«Сьогодні Пласту доволі важко, бо дуже багато пластових виховників є воїнами. Деякі вже загинули. 19 загиблих пластунів в нашій області. І наше завдання сьогодні — продовжувати боротися і розвивати надійний тил для наших воїнів», — розповів Степан Ткачівський.

Хоч чимало пластунів зараз захищають країну на передовій, організація зосереджується також і на вихованні молодих поколінь. Наразі у селищі Солотвин організовано два пластові табори — новацький для дітей 6–12 років та юнацький для молоді 12–18 років. Участь у таборах беруть 70 дітей.

У межах таборового дня відбулася ватра — традиційне вечірнє зібрання, де діти співали пісні та проводили час у колі ровесників.

«Діти особливо відчувають війну, тому що дуже хочуть жити в мирній державі. Війна краде дитинство, краде такі юні, прекрасні роки в наших дітей. Сьогодні у запеклих боях наші хлопці виборюють незалежність, щоб саме наші діти мали можливість жити в своїй країні, щоб вони були господарями на своїй землі», — зазначила голова ОВА Світлана Онищук.

Вона також подякувала всім, хто підтримує дитячі ініціативи, сприяє розвитку творчості та організовує заходи для молоді.