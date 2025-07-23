Будинок здано: у «Квартал №5» доступні квартири за програмами єОселя та єВідновлення

Житловий комплекс «Квартал №5» введено в експлуатацію. Усі будівельні та оздоблювальні роботи завершено, будинок підключено до комунікацій, оформлено всі дозвільні документи. Об’єкт повністю готовий до заселення.

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Сьогодні у продажу залишаються квартири, які можна придбати за умовами державних програм єОселя та єВідновлення.

Це можливість скористатися пільговим фінансуванням і придбати якісне житло в готовому будинку — без очікувань і додаткових ризиків. Наша команда забезпечує повний супровід: від підбору квартири до оформлення документів, включно з поясненнями щодо участі в програмі.

Комплекс розташований на вулиці Ленкавського — у зручній і водночас спокійній локації поруч із центром міста. В межах пішої доступності — транспорт, школи, садки, магазини та інша інфраструктура.

ЖК «Квартал №5» — будинок готовий, квартири доступні вже зараз.

Телефон: 097 58 00 889

Сайт: kvartalbk.com/kvartal-nomer-5

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