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Будинок здано: у «Квартал №5» доступні квартири за програмами єОселя та єВідновлення
Диван на коліщатках в темній вітальні

Будинок здано: у «Квартал №5» доступні квартири за програмами єОселя та єВідновлення

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 14:26
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Житловий комплекс «Квартал №5» введено в експлуатацію. Усі будівельні та оздоблювальні роботи завершено, будинок підключено до комунікацій, оформлено всі дозвільні документи. Об’єкт повністю готовий до заселення.

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Сьогодні у продажу залишаються квартири, які можна придбати за умовами державних програм єОселя та єВідновлення.

Це можливість скористатися пільговим фінансуванням і придбати якісне житло в готовому будинку — без очікувань і додаткових ризиків. Наша команда забезпечує повний супровід: від підбору квартири до оформлення документів, включно з поясненнями щодо участі в програмі.

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Комплекс розташований на вулиці Ленкавського — у зручній і водночас спокійній локації поруч із центром міста. В межах пішої доступності — транспорт, школи, садки, магазини та інша інфраструктура.

ЖК «Квартал №5» — будинок готовий, квартири доступні вже зараз.

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