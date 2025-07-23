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На Прикарпатті виміряли радіаційний фон
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На Прикарпатті виміряли радіаційний фон

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 14:34
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Станом на ранок 23 липня показники радіаційного фону в Івано-Франківській області становлять від 0,12 мкЗв/год до 0,14 мкЗв/год.

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Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Що не перевищує природний радіаційний фон характерний для Прикарпаття (0,32 мкЗв/год).

Результати досліджень якості атмосферного повітря в центральній частині  Івано-Франківська станом на 8:00, 23 липня, за показниками вуглецю оксиду, азоту оксиду, азоту діоксиду, ангідриду сірчистого та пилу загального відповідають нормі.

“Інформацію про показники радіаційного фону та стану повітря можете відстежувати на офіційному сайті Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за посиланням“, — йдеться у дописі.