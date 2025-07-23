Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками ключових правоохоронних та антикорупційних органів України, зокрема Генеральним прокурором, на тлi пiдписння закону про обмеження повноважень НАБУ та САП.

Про це глава держави повідомив у Telegram, пише Правда.

«Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не повинні уникати відповідальності. Він подякував учасникам зустрічі – представникам СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС та Генеральному прокурору – за готовність співпрацювати в інтересах держави.

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«Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», – наголосив Зеленський.

Також президент повiдомив, що наступного тижня планується глибока робоча нарада для узгодження спільного плану дій, а за два тижні – презентація конкретних кроків для посилення інституцій, підвищення справедливості та захисту інтересів українського суспільства.