В Україні запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати першого засідання оновленого складу РНБО.

Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

«Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – зазначив Зеленський.

Перше засідання нового складу РНБО було присвячене внутрішній безпеці – безпеці економічній.