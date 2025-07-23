ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україні запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу – Зеленський

Автор: Оксана Марушкевич
23/07/2025 15:06
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати першого засідання оновленого складу РНБО.

Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Зеленського.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

За словами президента, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

«Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – зазначив Зеленський.

Перше засідання нового складу РНБО було присвячене внутрішній безпеці – безпеці економічній.

«Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні», – додав він.