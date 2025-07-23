В Україні запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати першого засідання оновленого складу РНБО.
Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Зеленського.
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За словами президента, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.
«Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – зазначив Зеленський.
Перше засідання нового складу РНБО було присвячене внутрішній безпеці – безпеці економічній.
«Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні», – додав він.