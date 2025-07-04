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Через сильну спеку на Франківщині обмежують рух вантажного транспорту
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Через сильну спеку на Франківщині обмежують рух вантажного транспорту

Автор: Ігор Василик
04/07/2025 07:47
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В Івано-Франківській області обмежать рух великовагового автотранспорту через значне підвищення температури повітря.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

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“Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг”, – йдеться у дописі.

У період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 10:00 години до 22:00 години.

Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму.

Кого не стосуються ці обмеження?

Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.