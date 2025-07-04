За минулу добу окупанти втратили понад 1100 орків та 50 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.07.25
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“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
- особового складу / personnel – близько / about 1024210 (+1120) осіб / persons
- танків / tanks – 10988 (+2) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22946 (+10) од
- артилерійських систем / artillery systems – 29865 (+50) од
- РСЗВ / MLRS – 1428 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1191 (+0) од
- літаків / aircraft – 420 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 43303 (+205)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3436 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 53999 (+112)
- спеціальна техніка / special equipment – 3925 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!