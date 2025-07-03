На Прикарпатті засудили військового, який відмовився виконувати наказ командира через релігійні переконання

П’ять років ув’язнення військовому призначив суд у Коломиї за відмову виконувати наказ командира через релігійні переконання.

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На засіданні чоловік пояснив, що з 2013 року є вірянином Церкви адвентистів сьомого дня і його віросповідання забороняє йому брати до рук зброю, йдеться у вироку Коломийського районного суду.

Обвинувачений — уродженець Дніпра. До грудня 2024 року він був вчителем “Суботньої школи” та керівником сімейного відділу церкви. Інцидент з ним стався 6 грудня того ж року у військовій частині. За версією слідства, військовослужбовець відмовився виконувати наказ командира і не прибув на завдання у Слов’янськ, що на Донеччині.

На суді обвинувачений просив, щоб його виправдали. Адвокатка військового вважає, що його вина не була доведена слідством, а також подала клопотання про неналежність доказів. Також вона вказала, що її клієнт не може брати до рук зброю через свої релігійні переконання.

Під час засідання обвинувачений відмовився від пропозиції прокурора ініціювати звільнення від кримінальної відповідальності за умови продовження служби. Свідками у справі виступили двоє бійців цієї ж військової частини.

Один із них сказав, що того дня декілька його побратимів, зокрема й обвинувачений, відмовилися виконувати наказ командира, обґрунтувавши це релігійними переконаннями. Другий — підтвердив це.

Ще одним свідком у справі виступив служитель Церкви адвентистів сьомого дня, який підтвердив приналежність обвинуваченого до організації. Адвокатка військовослужбовця на суді сказала, що її клієнт був не згідний з власною мобілізацією, однак все одно проходив військову службу, не ухилився від мобілізації та самовільно не залишив частину. Суддя не задовольнив клопотання сторони захисту.

Коломийський районний суд визнав військового винним за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання — позбавлення волі на термін п’ять років. Вирок може бути оскаржений в апеляції.