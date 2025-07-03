В Івано-Франківську зареєстрували петицію щодо психіатричної перевірки депутатів

На сайті електронних петицій з’явилася ініціатива з вимогою обов’язкової психіатричної експертизи для депутатів Івано-Франківської міської ради.

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Це сталося після 53-ї сесії Івано-Франківської міської ради, на якій, зокрема, ухвалили звернення про заборону абортів, повідомив 1 липня Інформатор.

Саму петицію зареєстрували 28 червня 2025 року.

«З огляду на останні рішення Івано-Франківської міської ради, пропоную депутатам пройти психіатричну експертизу», — йдеться в тексті електронного документа.

Станом на зараз петицію підтримали 54 особи. Щоб її розглянула міська рада, необхідно зібрати ще 196 підписів до 29 вересня 2025 року.

Звернення міської ради до Верховної Ради України із закликом заборонити аборти та закріпити норму про охорону життя «від зачаття до природної смерті» викликало широкий резонанс у місті, зазначає медіа.

У відповідь 27 червня на сайті електронних петицій зареєстрували іншу ініціативу — з вимогою відкликати це звернення.