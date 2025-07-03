Володимир Мула з Городенки – найкращий спортивний журналіст України

30 червня в інноваційному парку Unit.City у Києві Асоціація спортивних журналістів України провела підсумкову урочисту церемонію нагородження Ukraine Best Athletes / Ukraine Sports Media Award за підсумками 2024 року.

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Так, Володимир Мула з Городенки отримав нагороду у номінації «Найкращий спортивний журналіст України», пише Бліц-Інфо.

Коментуючи свою відзнаку, Мула висловив подяку членам Асоціації спортивних журналістів України за підтримку та визнання.

«Коли ти давно не працюєш у кадрі, де роботу помітно відразу, а роками копирсаєшся у неігрових жанрах, щоби зробити чергове кіно у майбутньому – такі відзнаки дуже сильно мотивують», – зазначив він.

Журналіст порівняв свою роботу з документальним марафоном, визнаючи, що з кожним роком це дається все складніше. Однак він підкреслив, що саме завдяки українським атлетам, їхній самовідданості та самопожертві, зійти з дистанції не видається можливим.

«Дякую, що впускаєте у своє життя. Дякую, що ставитесь з розумінням до моєї праці. Дякую, що даєте можливість фіксувати моменти нашої спільної історії. Подекуди, не завжди радісні та натхненні. Я це дуже ціную та з особливою повагою відзначаю у своїх фільмах», – додав Володимир Мула.

Володимир Мула – з Городенки, кінорежисер, продюсер, спортивний репортер, журналіст, ведучий, володар Sports Emmy Awards за телевізійну сагу про ФК “Шахтар”. Став відомим завдяки документальному фільму під назвою “UKE”. У стрічці режисер розповів про видатних спортсменів Національної хокейної ліги Канади, які є українцями за походженням. У вересні 2021 Володимир Мула отримав звання “Заслужений діяч мистецтв України” за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.