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Басейн з шезлонгами під відкритим небом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відпочинок у Франківську з басейном. ТОП-5 місць

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 21:33
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Після невеликої прохолодної паузи та вітряної погоди на Прикарпаття повернулася літня спека. Найближчим часом синоптики прогнозують до +35.

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Відповідно в гарячі літні дні, а особливо на вихідні, хочеться провести час ближче до води. 

Ратуша пропонує рятуватись від спеки в Івано-Франківську чи на околиці міста.

Для Вас добірка комплексів із відкритими басейнами, де можна гарно попляжувати.

POOL CRUCE DE MARES

Розташований “Pool Cruce de Mares” у Драгомирчанах, поблизу відомого закладу “Cruce De Gustos”.

Величезна територія, на якій навіть ростуть живі пальми та кілька басейнів. Немає дешевої бруківки чи меблів, а натомість цікаве облаштування відпочинкової зони.

Також тут є дуже велика зона для відпочинку та активностей – можна грати в баскетбол, жонглювати з футбольним м’ячем та грати у легендарний “квадрат”, є аерохокей на настільний футбол і навіть розмітка під “класики”.

Окреме місце відведене для дітей – на просторому і безпечному антитравматичному покритті різні ігрові споруди та архітектурні форми.

  • Адреса: Драгомирчани, вулиця Миру, 60;
  • Години роботи: 10:00 – 20:00;
  • Ціни: Дорослий 600 грн., дiти 3 – 12 рокiв 400 грн., дiти до 3-х рокiв безкоштовно. Оренда рушника 100 грн..

Садова гора Gartenberg

Садова гора Gartenberg – це гарний заклад, розташований в чарівному місці з панорамним видом на гори і ліси Колодіївки, що у Франківській громаді.

На території є великий басейн з підігрівом. Також можна взяти в оренду шезлонги.

  • Адреса: с.Колодіївка Івано-Франківськ (через Вовчинецькі гори);
  • Години роботи: 10:00 – 20:00;
  • Ціни: Дорослий 300 грн., Діти 5-12 років 150 грн., Шезлонг 100 грн., Крісло-мішок 50 грн..





UNDERHILL RESORT & SPA





Новий готельно-ресторанний комплекс розташований у мальовничому селі Підгір‘я Івано-Франківського району, на відстані усього 20 км від обласного центру. Тут панує спокій, відсутність міського гамору та створені комфортні умови для затишного відпочинку чи щоденного дозвілля з сім’єю, друзями, коханою людиною або колегами.





Доглянута територія, наповнена зеленню, чисте повітря та приголомшливі краєвиди довкола – це ідеальне місце для того, щоб провести тут вихідні, відпустку чи просто на кілька годин зануритися в атмосферу гармонії та тиші.





    

  • Адреса: село Підгір‘я, вулиця Фермерська, 2;
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  • Графік роботи басейну: щодня з 10:00 до 20:00;
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  • Ціни: Дорослий 650 грн., діти 5-12 років 325 грн, діти до 5 років безкоштовно.
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Rest&Spa Parilkin House





Спа комплекс Rest&Spa Parilkin House –  місце для ідеального відпочинку. Тут кожен знайде для себе улюблений вид релаксу. Теплий басейн всередині та ззовні чудово підійде всім: від найменших гостей до дорослих. Температура води 30 °C.





На вулиці облаштована зона для засмагання, барбекю та альтанка. Саме те, що треба для дружньої компанії.





    

  • Адреса: м.Івано-Франківськ вул.Провулок Матросової 27.
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  • Графік роботи басейну: щодня з 10:00 до 20:00;
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  • Ціни: 2000 за двох осіб, діти до 11 років 150 грн/год
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Netri Spa





Netri Spa — це унікальний відпочинковий комплекс поруч з містом. Простір створений для того, щоб ви могли насолоджуватися кожним моментом, відчуваючи справжній звʼязок з природою.





На території Netri Spa ви знайдете все необхідне для повного релаксу: від теплого чана та охолоджувального басейну до найкращих процедур для тіла та душі. 





    

  • Адреса: с. Павлівка, Івано-Франківська область. 
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  • Графік роботи басейну: щодня з 10:00 до 20:00;
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  • Контакти: +380 66 183 93 82
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