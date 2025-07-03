Колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області, якого засудили за хабар, пом’якшено вирок

2 липня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту та третьої особи на вирок ВАКС від 13.03.2024 року, яким колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посад строком на 3 роки та конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
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За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту, пишуть Версії.
Вирок ВАКС змінено та пом’якшено призначене засудженому покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Також частково задоволено апеляційну скаргу колишньої дружини засудженого та скасовано арешт з частини майна належного їй на праві особистої власності. У іншій частині вирок суду залишено без змін, апеляційні скарги – без задоволення.
Вироком суду першої інстанції колишнього суддю визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме – в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч євро.
Рішення АП ВАКС набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців.