Колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області, якого засудили за хабар, пом’якшено вирок

2 липня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту та третьої особи на вирок ВАКС від 13.03.2024 року, яким колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посад строком на 3 роки та конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту, пишуть Версії.

Вирок ВАКС змінено та пом’якшено призначене засудженому покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Також частково задоволено апеляційну скаргу колишньої дружини засудженого та скасовано арешт з частини майна належного їй на праві особистої власності. У іншій частині вирок суду залишено без змін, апеляційні скарги – без задоволення.

Вироком суду першої інстанції колишнього суддю визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме – в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч євро.

Рішення АП ВАКС набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців.