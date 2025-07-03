Прикарпатські нардепи хочуть “легалізувати корупцію” в оборонній сфері

П’ятеро нардепів з Івано-Франківщини серед ініціаторів резонансного законопроєкту про амністію у сфері оборонних закупівель.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Ініціатива з амністії у закупівлях

126 народних депутатів, переважна більшість з яких представляють фракцію «Слуга Народу», зареєстрували законопроєкт №13423.

Він передбачає звільнення від кримінальної відповідальності службових осіб підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), якщо правопорушення було вчинене під час виконання державного оборонного контракту.

До числа авторів законопроєкту увійшли й п’ятеро депутатів з Івано-Франківщини: Олег Марусяк, Едуард Прощук, Олександр Матусевич, Ігор Фріс та Олена Вінтоняк.

Суть законопроєкту

Законопроєкт пропонує Кримінальний кодекс України доповнити статтею, згідно з якою не вважатимуться злочинами дії, що мали на меті «суспільно корисну мету» в межах оборонного контракту, навіть якщо вони містять ознаки правопорушення. Звільнення від відповідальності також діятиме «заднім числом» — за правопорушення, вчинені до включення підприємства до спеціального переліку Міноборони.

«Депутати пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо злочин вчиняється під час виконання оборонного контракту і вчиняється службовою особою підприємства, включеного до спеціального Переліку підприємств оборонного промислового комплексу. Затверджувати перелік таких підприємств буде Міністерство оборони. Сам перелік буде закритим для суспільства. При цьому, згідно з останніми змінами до бюджету, бюджет для збройних закупівель у цьому році може досягнути 750 млрд грн», – відмічають у Центрі протидії корупції.

Крім того, проєкт передбачає виключну компетенцію Генерального прокурора щодо відкриття справ, повідомлення про підозру, санкціонування обшуків, арештів та інших процесуальних дій щодо таких підприємств. НАБУ і САП не зможуть розслідувати такі випадки без погодження з ГПУ.

Основна критика Законопроєкт викликав різку реакцію правозахисників та антикорупційних організацій.

«Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері – при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. При цьому збройні контракти на сьогодні отримують у тому числі дуже близькі до оточення Зеленського особи на кшталт Тимура Міндіча. Спочатку ти платиш за “вхід” в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів – без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів», – зазначає заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

Критики зазначають, що ухвалення документа створює умови для масових зловживань та безкарності у сфері оборонних закупівель, у тому числі для вже розслідуваних справ, які можуть бути фактично амністовані. До того ж, запропоновані положення концентрують контроль у руках Міністерства оборони та Генеральної прокуратури, нівелюючи незалежність розслідувань.

Під ризиком — справи на мільйони Серед потенційних бенефіціарів законопроєкту експерти називають осіб, фігурантів гучних кримінальних проваджень щодо постачання неякісних мін, заволодіння бюджетними коштами, розтрат у сфері закупівлі елементів захисту тощо. У разі ухвалення документа, такі справи можуть бути зупинені, якщо підприємства-фігуранти опиняться у спеціальному переліку Міноборони.

Юристи та громадські експерти вказують на низку системних ризиків, закладених у проєкті. Серед них — відсутність чітких юридичних критеріїв, що дозволяє зловживати формулюванням «суспільно корисна мета», створення індульгенції «заднім числом» для порушників та фактичне політичне регулювання кримінального переслідування. На думку критиків, це підриває незалежність слідства, ставить під сумнів законність процесів у сфері оборони та відкриває шлях до вибіркового правозастосування.