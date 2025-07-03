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Максим Козлан з Косівщини потребує допомоги в боротьбі з раком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Максим Козлан з Косівщини потребує допомоги в боротьбі з раком

Автор: Олег Мамчур
03/07/2025 20:28
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Три місяці тому Максиму Козлану діагностували дифузну В-великоклітинну лімфому – рак лімфатичної системи, що вразив шлунок. Хлопець уже пройшов 4 курси хіміотерапії в Україні, але лікування не дало жодного результату.

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Єдиний шанс одужати — CAR-T терапія в Польщі. Це сучасне та ефективне лікування, яке може врятувати Максиму життя. Проте його вартість становить 350 000 євро. Сума є непідйомною для сімʼї, а пухлина швидко росте. Тож рідні наважилися просити підтримки у людей, аби допомогли врятувати Максиму життя, пише Репортер.

Максим Козлан з Косівщини потребує допомоги в боротьбі з раком

Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням допомогти. Навіть 1 гривня має значення. Будь ласка, зробіть репост — це теж велика допомога. Розголос = шанс на життя. Дякуємо кожному за підтримку! – йдеться в повідомленні рідних.

Максим Козлан з Косівщини потребує допомоги в боротьбі з раком

Ціль: 17 400 000 грн.

Реквізити для допомоги:

  • Посилання на банку.
  • Моно банк: 4441111025475488 Козлан В.І.
  • Приват банк: 4149629356561035 Козлан В.І.