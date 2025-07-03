Максим Козлан з Косівщини потребує допомоги в боротьбі з раком

Три місяці тому Максиму Козлану діагностували дифузну В-великоклітинну лімфому – рак лімфатичної системи, що вразив шлунок. Хлопець уже пройшов 4 курси хіміотерапії в Україні, але лікування не дало жодного результату.

Єдиний шанс одужати — CAR-T терапія в Польщі. Це сучасне та ефективне лікування, яке може врятувати Максиму життя. Проте його вартість становить 350 000 євро. Сума є непідйомною для сімʼї, а пухлина швидко росте. Тож рідні наважилися просити підтримки у людей, аби допомогли врятувати Максиму життя, пише Репортер.

Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням допомогти. Навіть 1 гривня має значення. Будь ласка, зробіть репост — це теж велика допомога. Розголос = шанс на життя. Дякуємо кожному за підтримку! – йдеться в повідомленні рідних.

Ціль: 17 400 000 грн.

Реквізити для допомоги: