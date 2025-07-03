Калуська громада провела в останню дорогу Героя  Володимира Тепчука

2 липня Калуська громада у скорботі попрощалася із захисником Володимиром Тепчуком. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24 Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Володимир Тепчук народився 16 вересня 1977 року. Навчався в ЗОШ №6, а відтак поступив у Калуське професійно-технічне училище №7, де здобув спеціальність столяра будівельника, верстатника, паркетника.

З 1995 по 1997 рік проходив строкову військову службу.

Після завершення служби працював на Калуському трубному заводі та інших підприємствах міста. Також працював і за кордоном.

Був щирим патріотом своєї держави, а тому з перших днів Революції Гідності і до її завершення перебував у Києві у перших рядах.

З початком повномасштабного вторгнення росії пішов добровольцем до лав ЗСУ. Гідно та віддано виконував свій військовий обовʼязок. Служив командиром 1-го інженерного відділення 1-го інженерного взводу 1-ї інженерної роти однієї з військових частин. Пройшов пекло Бахмута, воював на Запорізькому та Херсонському напрямках. Мав поранення, але лікувався і знову йшов в бій…

Відданий військовій присязі на вірність українського народу, на превеликий жаль, 25 червня 2025 року Герой помер.

Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища в Калуші.

Його ім’я – назавжди в історії гідної героїчної боротьби за волю, незалежність, світле і спокійне майбутнє України.