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Калуська громада провела в останню дорогу Героя  Володимира Тепчука

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 19:57
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2 липня Калуська громада у скорботі попрощалася із захисником Володимиром Тепчуком.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Володимир Тепчук народився 16 вересня 1977 року. Навчався в ЗОШ №6, а відтак поступив у Калуське професійно-технічне училище №7, де здобув спеціальність столяра будівельника, верстатника, паркетника.

З 1995 по 1997 рік проходив строкову військову службу.

Після завершення служби працював на Калуському трубному заводі та інших підприємствах міста. Також працював і за кордоном.

Був щирим патріотом своєї держави, а тому з перших днів Революції Гідності і до її завершення перебував у Києві у перших рядах.

З початком повномасштабного вторгнення росії пішов добровольцем до лав ЗСУ. Гідно та віддано виконував свій військовий обовʼязок. Служив командиром 1-го інженерного відділення 1-го інженерного взводу 1-ї інженерної роти однієї з військових частин. Пройшов пекло Бахмута, воював на Запорізькому та Херсонському напрямках. Мав поранення, але лікувався і знову йшов в бій…

Відданий військовій присязі на вірність українського народу, на превеликий жаль, 25 червня 2025 року Герой помер.

Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища в Калуші.

Його ім’я – назавжди в історії гідної героїчної боротьби за волю, незалежність, світле і спокійне майбутнє України.

Вічна пам’ять і шана Герою Володимирові Тепчуку!

Церемонія поховання із українським прапором та рідними.
Жінка сумує біля труни з українським прапором
Військові на церемонії у церкві з прапором України.
Натовп людей на вулиці біля будівлі.
Люди біля труни, покритої українським прапором.
Пам'ятна дошка на честь загиблого героя України.