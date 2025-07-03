В Івано-Франківську завершили міжнародний проєкт з розвитку дитячої медицини спільно з Потсдамом

Відбулося завершення проєкту “Дихай вільно” з покращення медичних послуг для дітей.

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Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради оголосив про завершення міжнародного проєкту “Дихай вільно – спільна ініціатива муніципалітетів Івано-Франківська та Потсдама для забезпечення щасливого дитинства”. Проєкт реалізовувався за підтримки німецького некомерційного товариства Engagement Global та його сервісної служби SKEW “Міста в єдиному світі”, пишуть Версії.

“Завершився ще один міжнародний проєкт, над впровадженням якого працював та вболівав про успішну його реалізацію Департамент”, – повідомили в інвестиційному департаменті міської ради Івано-Франківська.

Проєкт втілювався у партнерстві з німецьким містом Потсдам, з яким Івано-Франківськ у 2023 році підписав угоду про партнерство. Це була перша спільна робота над впровадженням спільних ініціатив та розвитку обох міст.

Основна мета проєкту полягала в перейнятті нових практик у наданні медичної допомоги у дитячій анестезії та організації процесу надання медичних послуг у лікарні імені Ернста фон Бергмана в Потсдамі з подальшим обміном досвідом між медичними закладами.

В рамках проєкту медичні працівники Дитячої лікарні Івано-Франківська навчались сучасним підходам у лікуванні дитячої анестезії. Спеціаліст вищого класу у галузі дитячої педіатрії провів серію навчань для медичних працівників щодо надання допомоги при інфузійній терапії, судомних синдромах у дітей, анафілаксії у дітей, травмах та жорстокому поводженні з дітьми.

Найважливішим результатом проєкту стало придбання сучасного медичного обладнання для реанімаційного відділення Дитячої лікарні Івано-Франківська. Зокрема, було закуплено апарат штучної вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3, електрокардіограф, тонометр, дитячі та неонатальні пульсоксиметри.

“І головне, ми придбали апарат штучної вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3 для реанімаційного відділення Дитячої лікарні, а також електрокардіограф, тонометр, дитячі та неонатальні пульсоксиметри”, – зазначили в департаменті.

Загальний бюджет проєкту склав 50 тисяч євро, з яких 45 тисяч євро становив грант від Engagement Global, а решта коштів була забезпечена співфінансуванням міст Потсдам та Івано-Франківська.

За словами організаторів, реалізація проєкту сприятиме покращенню надання медичних послуг у дитячій лікарні, активізації співпраці між містами Івано-Франківська та Потсдама у сфері медицини, обміну кращими практиками надання медичних послуг у дитячій анестезії.

“Все це разом сприятиме покращенню наданню медичних послуг у дитячій лікарні, активізації співпраці між містами Івано-Франківська та Потсдама у сфері медицини, обміну кращими практиками надання медичних послуг у дитячій анестезії”, – підсумували в департаменті.

Особливістю впровадження проєкту було те, що втілювати його необхідно було у партнерстві з німецьким містом за дуже короткий термін. Департамент інвестиційної політики відзначив, що це був новий досвід співпраці з фондом Engagement Global, з яким департамент нещодавно почав працювати.