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Капсулу часу студентів ІФНТУНГ знайшли на Говерлі ФОТО/ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Капсулу часу студентів ІФНТУНГ знайшли на Говерлі ФОТО/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
03/07/2025 19:21
Азов
ДІМ РІА
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На найвищій горі України знайшли капсулу часу, закладену в 1972 році.

На вершині Говерли гід Карпати Travel Сергій знайшов капсулу часу, яку понад пів століття тому , а саме 3 серпня 1972 року, залишили студенти Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, механічний факультет група нафтове обладнання 68-го року поступлення, 2-а група (саме так розшифрували ми ці букви та цифри НО-68-2), передає Карпати Travel

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У 1972 році група молодих ентузіастів піднялася на найвищу точку України, щоб залишити послання-привітання майбутнім поколінням.

Було б справжнім дивом , якщо ми змогли б відзнайти сьогодні учасників тієї експедиції.

Знайдено пляшку з запискою 1972 року на Говерлі.
Повідомлення в пляшці, знайдене Карпати Travel
Знайдено лист у пляшці від студентів 1968 року.