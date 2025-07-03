Капсулу часу студентів ІФНТУНГ знайшли на Говерлі ФОТО/ВІДЕО

На найвищій горі України знайшли капсулу часу, закладену в 1972 році.

На вершині Говерли гід Карпати Travel Сергій знайшов капсулу часу, яку понад пів століття тому , а саме 3 серпня 1972 року, залишили студенти Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, механічний факультет група нафтове обладнання 68-го року поступлення, 2-а група (саме так розшифрували ми ці букви та цифри НО-68-2), передає Карпати Travel

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У 1972 році група молодих ентузіастів піднялася на найвищу точку України, щоб залишити послання-привітання майбутнім поколінням.