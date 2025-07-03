На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила про заплановані роботи з ремонту дорожнього покриття та упорядкування дорожньої інфраструктури на кількох напрямках регіону.

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На території Івано-Франківської області продовжуються роботи з забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури та безпеки руху. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомила про заплановані на поточний тиждень заходи з ліквідації аварійної ямковості дорожнього покриття та виконання експлуатаційних робіт на автошляхах державного значення, пишуть Версії.

Ліквідація аварійної ямковості дорожнього покриття заплановано на чотирьох напрямках області. Роботи проводитимуться на дорозі територіального значення Т-09-02 на ділянці Креховичі – Дзвиняч, а також на ділянці національної дороги Н-09 Мукачево – Львів. Ремонтні заходи також охоплюють територію Обертинської громади на дорозі Т-09-04 Озеряни – Кути.

Окрему увагу приділено регіональній дорозі Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути, де роботи з усунення ямковості проводитимуться на кількох ділянках: від Тязева до Клубівців, у населеному пункті Живачів, від Городенки до Снятина, а також у селі Джурів.

Паралельно з ліквідацією ямковості заплановано виконання комплексних експлуатаційних робіт на дорогах державного значення області. Ці роботи включають упорядкування узбіч, нанесення дорожньої розмітки та ремонт пошкодженого перильного огородження.

Експлуатаційні роботи охоплюють міжнародну дорогу М-30 Стрий – Ізварине, національну дорогу Н-09 Мукачево – Львів на ділянці від Івано-Франківська до межі з Львівською областю, а також національну дорогу Н-10 Стрий – Мамалига. Додатково роботи проводитимуться на територіальній дорозі Т-09-05 Делятин – Раківчик.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури попереджає про можливі часткові обмеження руху у місцях проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. Водіям рекомендується враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та бути обережними при проїзді ділянок, де ведуться дорожні роботи.

Заплановані заходи є частиною системної роботи з підтримання належного технічного стану автомобільних доріг Прикарпаття та забезпечення безпечного руху транспортних засобів. Роботи проводяться відповідно до встановлених технічних стандартів та нормативів дорожнього будівництва.