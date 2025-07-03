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На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 18:53
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Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила про заплановані роботи з ремонту дорожнього покриття та упорядкування дорожньої інфраструктури на кількох напрямках регіону.

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На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

На території Івано-Франківської області продовжуються роботи з забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури та безпеки руху. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомила про заплановані на поточний тиждень заходи з ліквідації аварійної ямковості дорожнього покриття та виконання експлуатаційних робіт на автошляхах державного значення, пишуть Версії.

На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

Ліквідація аварійної ямковості дорожнього покриття заплановано на чотирьох напрямках області. Роботи проводитимуться на дорозі територіального значення Т-09-02 на ділянці Креховичі – Дзвиняч, а також на ділянці національної дороги Н-09 Мукачево – Львів. Ремонтні заходи також охоплюють територію Обертинської громади на дорозі Т-09-04 Озеряни – Кути.

На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

Окрему увагу приділено регіональній дорозі Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути, де роботи з усунення ямковості проводитимуться на кількох ділянках: від Тязева до Клубівців, у населеному пункті Живачів, від Городенки до Снятина, а також у селі Джурів.

На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

Паралельно з ліквідацією ямковості заплановано виконання комплексних експлуатаційних робіт на дорогах державного значення області. Ці роботи включають упорядкування узбіч, нанесення дорожньої розмітки та ремонт пошкодженого перильного огородження.

Експлуатаційні роботи охоплюють міжнародну дорогу М-30 Стрий – Ізварине, національну дорогу Н-09 Мукачево – Львів на ділянці від Івано-Франківська до межі з Львівською областю, а також національну дорогу Н-10 Стрий – Мамалига. Додатково роботи проводитимуться на територіальній дорозі Т-09-05 Делятин – Раківчик.

На яких дорогах Івано-Франківщини проводять ремонти

Служба відновлення та розвитку інфраструктури попереджає про можливі часткові обмеження руху у місцях проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. Водіям рекомендується враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та бути обережними при проїзді ділянок, де ведуться дорожні роботи.

Заплановані заходи є частиною системної роботи з підтримання належного технічного стану автомобільних доріг Прикарпаття та забезпечення безпечного руху транспортних засобів. Роботи проводяться відповідно до встановлених технічних стандартів та нормативів дорожнього будівництва.