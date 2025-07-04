Франківська школярка здобула максимальні 600 балів під час складання НМТ

Учениця франківського ліцею імені Романа Шухевича Надія Урбась склала НМТ на 600 балів, отримавши максимальні 200 балів з трьох предметів.

Про це інформує “Галка” з посиланням на ліцей.

Ліцеїстка Надія Урбась отримала по 200 балів на Національному мультипредметному тесті з української мови, математики та англійської.

У навчальному закладі назвали результат не просто успіхом, а прикладом віри в себе, наполегливої праці та здійснення мрій. Подяку за досягнення також висловили вчителям, які готували Надію: Анжеліці Павелко, Оксані Романчук і Наталії Мудрицькій.