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Франківська школярка здобула максимальні 600 балів під час складання НМТ
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Франківська школярка здобула максимальні 600 балів під час складання НМТ

Автор: Ігор Василик
04/07/2025 08:02
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Учениця франківського ліцею імені Романа Шухевича Надія Урбась склала НМТ на 600 балів, отримавши максимальні 200 балів з трьох предметів.

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Про це інформує “Галка” з посиланням на ліцей.

Ліцеїстка Надія Урбась отримала по 200 балів на Національному мультипредметному тесті з української мови, математики та англійської.

У навчальному закладі назвали результат не просто успіхом, а прикладом віри в себе, наполегливої праці та здійснення мрій. Подяку за досягнення також висловили вчителям, які готували Надію: Анжеліці Павелко, Оксані Романчук і Наталії Мудрицькій.