Kalush Orchestra, Parfeniuk та інші: наступного тижня в Івано-Франківську проведуть фестиваль “Амбасадор Дитинства”

Наступного тижня, у суботу 12 липня, в Івано-Франківську відбудеться 25-й благодійний фестиваль для дітей та їхніх батьків “Амбасадор Дитинства”. Заплановані освітні та ігрові локації, майстер-класи, виступи артистів та блогерів.

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Про це пише “Галка” з пресконференції.

Захід безкоштовний, однак передбачає попередню реєстрацію, адже кількість місць обмежена.

Генеральний продюсер і голова оргкомітету фестивалю Василь Котляров розповідає, що після відкриття реєстрації заявки почали надходити масово, тож охочих просять не зволікати.

У програмі десятки різних зон: ігрові майданчики, освітні локації, майстер-класи, фотозони, виступи артистів, блогерів і зірок. Зокрема, заплановані концерти Kalush Orchestra, Parfeniuk, Skylerr, Голубенко, Ковальової та інших виконавців. Фуд-зона зі смаколиками та напоями.

Виконавчий продюсер благодійного фестивалю для дітей “Амбасадор Дитинства” Артем Щеблікін зазначає, що кожна дитина отримає медальку за освітні заходи, а після — автографи та фото з артистами.

“Захід ділиться на два блоки: перший — це блок просвітницької діяльності, а далі — концерт. Доєдналися понад 30 артистів”, – каже Щеблікін.

Фестиваль триватиме 12 липня з 13:00 до 19:00 у фортечній галереї “Бастіон” (Вул. Фортечний провулок, 1).

Форма для реєстрації за посиланням.

До Зіркового Десанту 25 доєднались:

▪️ KALUSH ORCHESTRA — всесвітньовідомий український фолк-хіп-хоп гурт, який представляв Україну на «Євробаченні-2022» з піснею «Stefania» та здобув перемогу у конкурсі;

▪️ PARFENYUK — український співак, виконавець хітів «Екскурсія», «Температура», «Забий»

▪️ ПЕТРО ЧОРНИЙ — український ромський співак, музикант, композитор та актор. Заслужений артист України;

▪️ NAPILNIK — український музикант, композитор, продюсер, соліст гурту «NewZcool», «NZK», автор багатьох суперхітів “Штольня”, “Озеро сліз»;

▪️ ЛЮСЯ КАВА — співачка, авторка, пісня «Незламна» отримала більш ніж 26 млн переглядів на ютуб та вже пів року знаходить в Тор 20;

▪️ АМАДОР ЛОПЕС — шоумен, хореограф, співак, теле- та радіоведучий;

▪️ SKYLERR — українська співачка та авторка пісень. «Вечорниці», «Дзвін», «Люби мене», «Ліфт» — ті самі треки, що завжди влучають у серце;

▪️ GOLUBENKO — голос покоління, що вміє відчувати, любити й боротися. Його музика – про стиль та відверті емоції.

▪️ НІКІТА КІСЕЛЬОВ — український співак і композитор. «Ліфт», «Романтично», «Два ліхтарі», «Чорні брови» — лише кілька з його хітів, під які закохуються та освідчуються;

▪️ АРТЕМ КОТЕНКО — переможець Національного відбору на дитяче “Євробачення 2024”. Представник від України на дитячому “Євробаченні 2024”;

▪️ НАСТЯ БАЛОГ — українська співачка, виконавиця відомих хітів «До дому», «На радіо»;

▪️ SWOIA — голос сучасної українки. Її пісні про те, що болить і надихає, звучатимуть на сцені фестивалю;

▪️ М’ЯТА — стильна, чарівна й натхненна, вже дала понад 100 концертів для ЗСУ та на благодійних заходах;

▪️ KIRILLCORE — найвідоміший тінейджер-барабанщик України, переможець шоу «Україна неймовірних людей» (ТЕТ). Його відео репостять Metallica, а TikTok вже зібрав понад 160 тис. підписників;

▪️ АНДРІЙ БЕЗКРОВНИЙ — dj Bloodless, музикант, діджей, автор пісень «Дим» (гурт «Время и стекло»), «Троянди» (Тіна Кароль), «Восени» (Сергійко Мороз), «Чайка» (Макс Бородін), «Спалахи» (Positiff) та інших;

▪️ ANKA — українська виконавиця, учасниця Національного відбору “Євробачення 2024»;

▪️ АННА ТУЛЬЄВА — телерадіоведуча, ведуча влогів Євробачення, лідерка думок та співачка;

▪️ СЕРГІЙ СТАХОВ — шоумен, телерадіоведучий, резидент Comedy Club UA;

▪️ АНАСТАСІЯ ДИМИД — переможниця Національного відбору на дитяче “Євробачення 2023”. Представниця від України на дитячому “Євробаченні 2023”;

▪️ UGO — легенда хіп-хоп культури, український виконавець, продюсер;

▪️ DUBKY — свіжий погляд на українську музичну сцену, електронне поєднання поп, бітів та національних мотивів;

▪️ NIKOLE — маленька українська співачка;

▪️ DARIKA — юна українська блогерка та співачка, голос якої — це поєднання ніжності та внутрішньої сили

▪️ SISTERS MIX — молодий український гурт двох чарівних сестер з Полтавщини;

▪️ DENYS HRYSHCHUK — молодий виконавець, який розвернув 4 крісла на THE VOICE KIDS, переможець Чорноморських ігор, фіналіст Національного відбору на дитяче “Євробачення 2023”;

▪️ MARISEM — українська співачка, виконавиця хіта “Капали краплі”;

▪️ PANIKA — молода українська співачка;

▪️ FACE2FACE— легенди майбутнього, голос нового покоління! Вибух музики і стилю, позитиву і надії на краще;

▪️ RIDNII — дебют дитячого гурту, учасниками якого є рідні братик та сестричка, з прем’єрою глибокої по сенсах пісні, про вміння радіти життю “Наш день”;

▪️ DEMI— молода співачка, яка створює k-pop українською та підкорює тік-ток;

▪️ ЄВА ПОСЛАВСЬКА— співачка, авторка пісень, модель, громадська діячка, волонтерка та акторка, яка запалює сцену;

▪️ АНАСТАСІЯ ДЕМʼЯНОВА— молода перспектива українського шоу-бізнесу, ведуча масштабних подій;

▪️ МІЛАНА КОВАЛЕВИЧ — українська співачка, авторка пісень;

▪️ ЄВА СМОРЖАНЮК— 8-ми річна журналістка, телеведуча телепроєкту ПОДРУЖКИ. Професійна вокалістка, відзначена чималою кількістю нагород у сфері медіа та вокалу;

▪️ ЛІЛІЯ СОРОКІНА — супер фіналістка кулінарного шоу Майстер Шеф 9 сезон, учасниця шоу «звана вечеря» СТБ, блогер, Бренд-шеф багатьох закладів харчування;

▪️ TETYA MOTTYA— українська блогерка-мільйонник;

▪️ KOVALEVA — українська блогерка мільйонник;

Та інші талановиті артисти.